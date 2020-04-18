Названы версии крушения легкомоторного самолета под Хабаровском
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Появилось несколько версий крушения легкомоторного самолета, который упал 18 апреля в Хабаровском крае. О них рассказал «Интерфаксу» информированный источник.
Источник утверждает, что в настоящее время рассматривается две версии случившегося. Приоритетной является ошибка пилота. Кроме того, возможно, что самолет упал из-за технических проблем, возникших на борту.
По его данным, легкомоторный самолет принадлежал хабаровскому бизнесмену.
Ранее стало известно, что самолет марки Л-4 разбился в 30 км от Хабаровска. По предварительной информации, в результате крушения погибли три человека, которые были на борту воздушного судна.
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