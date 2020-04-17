Собянин оценил введение пропусков в Москве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценивает введение пропускного режима в столице, пишет РИА «Новости».
Собянин сообщил, что пассажиропоток снизился на полмиллиона человек.
С 15 апреля москвичи обязаны оформлять пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Москвичам назвали документы, которые нужно брать с собой при походе в магазин
— В Москве выписали 12 тыс. протоколов за нарушение самоизоляции
— В Москве и Подмосковье с 15 апреля начнет действовать система цифровых пропусков