Собянин оценил введение пропусков в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценивает введение пропускного режима в столице, пишет РИА «Новости».

Собянин сообщил, что пассажиропоток снизился на полмиллиона человек.

С 15 апреля москвичи обязаны оформлять пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.

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