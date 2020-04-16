ФСБ задержала подростка в Красноярске за подготовку нападения на школу

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В Красноярске ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что задержанный 2006 года рождения готовил вооруженное нападение на учебное заведение.

У него изъяли оружие и, предположительно, самодельные взрывные устройства.

Задержанный призался, что готовил нападение на школу 19-20 апреля.

«Для расстрела в школе», — заявил он в ответ на вопрос, для чего ему оружие.