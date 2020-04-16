Власти Москвы пока не рассматривают введение продуктовых карточек

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Глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве пока не планируют вводить продуктовые карточки. Об этом он рассказал в эфире «Эха Москвы».

По его словам, на данный момент нет причин для введения данной меры, так как торговля продуктами питания в городе работает стабильно.

«Может быть, месяц назад у нас и было пару дней такого ажиотажного спроса, торговля работала на пределе. Сейчас спрос выровнялся почти по всем мерам продовольствия», — отметил Немерюк.

Ежедневно в Москве работают более 17 тыс. торговых предприятий, добавил он.

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