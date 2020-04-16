Крупнейшая в истории страны партия кокаина задержана в Японии
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Самая крупная в истории Японии партия кокаина весом 700 кг была задержана таможенными органами в порту Иокогама, сообщает японское агентство «Киодо» со ссылкой на источники.
Наркотики были обнаружены в ящике для бананов на борту одного из кораблей, пришвартованных в порту, заявили источники. По их данным, члены экипажа судна на допросе отрицали свою причастность к контрабанде.
Отмечается, что стоимость партии на черном рынке оценивается в $130 млн. По предложению местных таможенных органов, к контрабанде может быть причастен крупный международный синдикат.
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