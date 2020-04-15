В Калуге скончался первый пациент с COVID-19

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В Калуге скончался первый пациент с коронавирусом, прибывший из Подмосковья. Об этом сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что в регионе выявлено 102 подтвержденных случая COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 24 490 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2 млн.

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