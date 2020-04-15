Пожарные продолжают тушить тлеющую древесину в лесах Чернобыля
Спасатели продолжают тушить тлеющую древесину в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС).
По состоянию на 7.00 мск в зоне отчуждения пожарные тушат тлеющие пни и древесины в ячейках, пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств.
Уточняется, что открытого огня не наблюдается.
Радиационный фон по Киеву и области не превышает естественных фоновых значений.
Лесной пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля и распространился на территорию трех лесничеств. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в поджоге, против него возбуждено уголовное дело.
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