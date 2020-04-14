Трамп проведет конференцию с G7 по коронавирусу 16 апреля

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Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что намерен провести конференцию со странами G7. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Он отметил, что мероприятие пройдет в формате видеоконференции в четверг, 16 апреля.

Трамп уточнил, что заседание будет посвящено пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Ранее саммит должен был пройти на президентском ретрите в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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