Первая смерть от коронавируса подтверждена в Калмыкии
Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Калмыкии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства здравоохранения региона Юрия Кикенова.
Жертвой коронавируса стал пожилой местный житель с тяжелой сопутствующей патологией, заявил министр здравоохранения Калмыкии.
По последним данным, на территории региона подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели.
Всего в России коронавирусом заразились более 18,3 тысячи человек, вылечились более 1,4 тысячи пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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