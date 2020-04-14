Первая смерть от коронавируса подтверждена в Калмыкии

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Первый случай летального исхода после заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Калмыкии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу министерства здравоохранения региона Юрия Кикенова.

Жертвой коронавируса стал пожилой местный житель с тяжелой сопутствующей патологией, заявил министр здравоохранения Калмыкии.

По последним данным, на территории региона подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели.

Всего в России коронавирусом заразились более 18,3 тысячи человек, вылечились более 1,4 тысячи пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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