На Чукотке продлили режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Чукотки Роман Копин постановил продлить до 30 апреля режим всеобщей самоизоляции, который ранее был введен в регионе на период с 2 по 14 апреля. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на соответствующий документ.

В нем указано, что жителям Чукотки по-прежнему нужно оставаться дома.

«А при вынужденном нахождении на улице, в общественных помещениях или общественном транспорте – соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение составляет такси», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данные меры не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, а также действия различных государственных органов по защите жизни, здоровья, охране общественного порядка, борьбе с преступностью.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России COVID-19 заразились более 18,3 тыс. человек, вылечились более 1,4 тыс. пациентов.