Шесть тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома

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В Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

«При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что если состояние таких заболевших ухудшается, то их доставляют в больницы.

В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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