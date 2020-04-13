Шесть тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома
В Москве шесть тыс. человек лечатся от коронавируса на дому, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
«При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что если состояние таких заболевших ухудшается, то их доставляют в больницы.
В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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