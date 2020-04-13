Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154

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Московский городской суд отменил решение Мещанского суда города, который отказался отменять постановления о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом рассказал ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий сторону потерпевших.

По его словам, Мосгорсуд принял такое решение после его жалобы. Теперь дело будет вновь направлено Мещанский суд на новое рассмотрение, но уже в другом составе.

Речь, по его словам, идет о решении Мещанского суда от 11 февраля.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Самолет направлялся в Сирию, однако упал в Черное море вскоре после дозаправки в аэропорту Сочи.

На борту находились 92 человека, все они погибли.

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