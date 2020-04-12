Почти 800 человек заразились коронавирусом в Узбекистане
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Узбекистане почти достигло 800, сообщает министерство здравоохранения страны в своем Telegram-канале, посвященном ситуации с коронавирусом.
По последним данным, за все время пандемии в Узбекистане коронавирусная инфекция диагностирована у 796 человек, говорится в сообщении.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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