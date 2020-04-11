РПЦ готова закрыть храмы из-за коронавируса по просьбе местных властей

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Русская православная церковь из-за коронавируса закроет храмы для посетителей, если этого потребуют местные власти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.

«Мы не закрываем храмы для верующих, за исключением тех регионов, где этого могут потребовать власти по эпидемиологическим соображениям», — сказал митрополит.

Он добавил, что в таких храмах все равно будут проводиться богослужения и, по возможности, вестись трансляции.

В России коронавирусом заразились больше 13 тыс., скончались около 100 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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