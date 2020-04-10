В Москве ввели ограничения на оказание медицинских услуг

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Организациям и индивидуальным предприятиям временно запрещено оказывать медицинские услуги в Москве. Данное ограничение ввел глава города Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что запрет распространяется на организации, для которых данный вид деятельности не является основным.

Кроме того, салоны красоты продолжают оставаться закрытыми. Как уточнил Собянин, возобновлять их работу, даже в ограниченном формате, рано.

В России на данный момент зафиксировано 11 917 случаев заражения коронавирусом, 94 человек умерли, 795 вылечились.

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