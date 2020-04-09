Число зараженных COVID-19 в Грузии выросло до 214

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В Грузии число людей, зараженных коронавирусной инфекцией, выросло до 214. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав республики.

Как отмечается, за минувшие сутки выявлено шесть новых заболевших.

В настоящее время на карантине находятся 4 559 человек. Под наблюдением врачей в стационарах — 353 пациента.

Вылечились 50 человек, скончались от инфекции три человека.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения по коронавирусу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,5 млн случаев заражения.

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