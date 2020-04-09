СК начал проверку после пожара в поезде под Рязанью

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Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту пожара в пассажирском поезде Воронеж-Москва у станции Дягелево в Рязанской области, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По предварительным данным, в первом вагоне поезда произошло возгорание, говорится в сообщении. По факту произошедшего инициирована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в первом вагоне поезда произошло задымление, жертв нет.

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