СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК Юлию Иванову.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту возгорания в доме престарелых возбуждено уголовное дело», — сказала Иванова.

МЧС подтвердило, что при пожаре пострадали десять, погибли два человека. Всего в доме престарелых находились более 50 человек.

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