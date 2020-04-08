Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

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Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство сообщило, что завершение года возможно по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ.

Предложение распространяется только на 1-8 классы.

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