Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
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Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Министерство сообщило, что завершение года возможно по результатам завершенных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ.
Предложение распространяется только на 1-8 классы.
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