В Петербурге задержали предполагаемого автора надписей о коронавирусе на стене церкви

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В Петербурге правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к нанесению надписей о коронавирусе на стену Благовещенской церкви на Васильевском острове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что задержанный – 27-летний безработный, его отпустили под обязательство о явке.

Надпись появилась 29 марта. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о вандализме. В социальных сетях появились фотографии надписей, одна из надписей называла коронавирус «новым Иисусом».