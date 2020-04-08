Коронавирус нашли еще у четырех детей в Подмосковье

Среди 95 заразившихся коронавирусом в Московской области, четверо — несовершеннолетние. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Telegram-канале.

«В Подмосковье за сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 человека - от 18 до 45 лет, 26 человек - от 46 до 64 лет, 11 человек - от 65 до 84 лет. И еще четыре ребенка», — говорится в сообщении штаба.

Всего за сутки в России погибли 5 пациентов, инфекцию обнаружили у 1175 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.

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