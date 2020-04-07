Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи

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Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тора.

По его словам, церемония освящения Благодатного огня состоится в Храме в Великую Субботу, 18 апреля.

Согласно решению израильского правительства, мероприятие пройдет без мирян, будут присутствовать лишь десять человек, — представители Храма Гроба, православных церквей, армянской церкви, коптской церкви и сирийской православной церкви, а также фотографы и операторы.

Тор пояснил, что Храм Гроба в Иерусалиме закрыт на карантин, как и другие церкви на Святой земле, из-за коронавирусной инфекции.

Отмечается, что представители Греческой православной церкви передадут Благодатный огонь дипломатическим делегациям, в том числе из России. Те, в свою очередь, увезут его в свои страны, какие-то страны сами пришлют самолеты.

В 2020 году Великая Суббота (день, предшествующий Пасхе) выпадает на 18 апреля.

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