Минюст предложил разрешить адвокатам и нотариусам передвижения во время карантина

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Министерство юстиции предложило губернаторам разрешить адвокатам и нотариусам передвигаться по территории городов в период карантинных ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

»Минюст России предлагает обеспечить возможность передвижения адвокатов и нотариусов при исполнении ими обязанностей по оказанию квалифицированной юридической помощи», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что ранее ведомство получило коллективные обращения от Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной палаты с просьбой разрешить юристам осуществлять свою профессиональную деятельность в условиях распространения коронавируса.

По мнению объединений, свободное передвижение адвокатов и нотариусов на территории регионов позволит обеспечить конституционные гарантии граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

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