Жители Москвы начали заражаться коронавирусом внутри города

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В настоящее время большинство жителей Москвы заражается коронавирусом внутри города. Об этом заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сказала в интервью телеканалу«Россия--24».

По ее словам, сейчас в основном новые пациенты с инфекцией — это те, кто не выезжал за пределы России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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