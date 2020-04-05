Задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским под Тулой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/663/12004663/Depositphotos_146878177_l-2015-pic905-895x505-31304.jpg">

Задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по сотрудникам полиции в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля, отметили в пресс-службе.

По данным Росгвардии, мужчина открыл стрельбу по охранникам, после чего стрелял в прибывших на место полицейских.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Волгограде неизвестный напал с ножом на полицейского, он скончался

— Мужчина напал на полицейских на юго-западе Москвы

— Американского студента обвиняют в нападении на полицейского в Москве