Задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским под Тулой

Задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по сотрудникам полиции в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля, отметили в пресс-службе.

По данным Росгвардии, мужчина открыл стрельбу по охранникам, после чего стрелял в прибывших на место полицейских.

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