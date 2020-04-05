Задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским под Тулой
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Задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по сотрудникам полиции в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 апреля, отметили в пресс-службе.
По данным Росгвардии, мужчина открыл стрельбу по охранникам, после чего стрелял в прибывших на место полицейских.
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