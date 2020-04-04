Полицейские увезли в участок москвича, выгуливавшего собаку
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Полицейские задержали мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Патриаршие пруды закрыты для посещения из-за распространения коронавируса.
Мужчина был доставлен в ОМВД Пресненский.
По словам источника, собаку забрала жена задержанного.
В Москве 30 марта власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, похода в ближайший магазин и аптеку, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома и выноса мусора.