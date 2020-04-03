Глава Мосгордумы сообщил, что COVID-19 в Москве развивается
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в Москве коронавирусная инфекция развивается и не останавливается, передает РИА «Новости».
По его словам, об этом говорит статистика.
«Я хотел бы напомнить первую цифру статистики в Москве — это было 28 заболевших, сейчас почти 450», — сказал Шапошников.
По состоянию на 3 апреля, общее число заболевших в Москве составляет 2923, из них 448 случаев заражения зафиксированы в последние сутки.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 4 149 случаев заражения коронавирусом нового типа.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сводка за сутки: в России выявили 601 новый случай COVID-19
— Улицы Москвы моют три раза в день с дезраствором
— Половина из новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет