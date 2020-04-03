Глава Мосгордумы сообщил, что COVID-19 в Москве развивается

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в Москве коронавирусная инфекция развивается и не останавливается, передает РИА «Новости».

По его словам, об этом говорит статистика.

«Я хотел бы напомнить первую цифру статистики в Москве — это было 28 заболевших, сейчас почти 450», — сказал Шапошников.

По состоянию на 3 апреля, общее число заболевших в Москве составляет 2923, из них 448 случаев заражения зафиксированы в последние сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 4 149 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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