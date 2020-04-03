Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции по коронавирусу в регионе сохранится на следующей неделе. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что он будет несколько демократизирован.

Башкирский глава поручил правительству республики провести консультации для принятия окончательного решения.

Он подчеркнул, что предстоит определить, что работает, а что нет.

«Прошу провести мозговой штурм, и посмотрим, что делать дальше», — заключил он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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