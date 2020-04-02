В Перу мужчинам и женщинам предписано покидать дома в разные дни недели из-за COVID-19
Президент Перу Мартин Вискарра объявил о новых ограничениях, которые вводятся в стране для борьбы с распространением коронавируса, передает RPP.
Теперь по понедельникам, средам и пятницам на улицу смогут выходить только мужчины. По вторникам, четвергам и субботам передвижение будет разрешено только женщинам. По воскресеньям запрет будет касаться всех.
Данные ограничения будут действовать до 12 апреля.
При этом, на сотрудников жизненно важных предприятий и учреждений, продолжающих свою работу в условиях действующего в стране чрезвычайного положения, нововведение не распространяется.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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