Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 миллион. Также число погибших превысило 50 тысяч человек.
По данным на 21.15 мск, в мире зарегистрировано 1 000 207 случаев заражения COVID-19.
Всего в мире от коронавируса умерли 51 356 пациентов.
Число выздоровевших составляет 210 199.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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