Дикие козлы прогулялись по опустошенным из-за карантина улицам уэльского города
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На улицах города Лландидно в Уэльсе, жители которого придерживаются самоизоляции из-за пандемии коронавируса, обнаружили прогуливающимися диких козлов. Об этом сообщает CBS News.
Так козлы были замечены в центре, возле церквей, а некоторые животные вовсе попытались жевать живые изгороди.
Уточняется, что козлы являются частью проживающего в окрестностях мыса Грейт-Орм стада из свыше 100 кашмирских коз. Ранее животные спускались с мыса при плохих погодных условиях.
Местные жители предложили разместить и накормить коз в одном из местных отелей, который пустует из-за отсутствия туристов.
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