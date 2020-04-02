Дикие козлы прогулялись по опустошенным из-за карантина улицам уэльского города

На улицах города Лландидно в Уэльсе, жители которого придерживаются самоизоляции из-за пандемии коронавируса, обнаружили прогуливающимися диких козлов. Об этом сообщает CBS News.

Так козлы были замечены в центре, возле церквей, а некоторые животные вовсе попытались жевать живые изгороди.

Уточняется, что козлы являются частью проживающего в окрестностях мыса Грейт-Орм стада из свыше 100 кашмирских коз. Ранее животные спускались с мыса при плохих погодных условиях.

Местные жители предложили разместить и накормить коз в одном из местных отелей, который пустует из-за отсутствия туристов.

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