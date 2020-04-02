Продовольственные наборы раздадут семьям в Чечне

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Власти Чечни приняли решение о выдаче остронуждающимся семьям продовольственных наборов. Об этом в Telegram-канале рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Он уточнил, что наборы будут выделены для 33 тыс. семей.

Продовольственная помощь будет распределена и доставлена в течение ближайших двух дней.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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