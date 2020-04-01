Голикова сообщила о преобладании завозных случаев заражения COVID-19 в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране превалируют завозные случаи заражения коронавирусом. Об этом она рассказала на совещании президента с правительством, трансляцию которого вел канал Россия 24.

По словам Голиковой, как и в начале пандемии в России, большую часть инфицированных составляют граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также лица, которые с ними контактировали.

Вице-премьер отметила, что лидирующие позиции по числу заболевших на 100 тыс. населения занимают столица и Подмосковье, Санкт-Петербург, республики Коми и Бурятия.



На данный момент в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли, 190 вылечились.

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