Ростуризм: почти все организованные российские туристы вернулись домой

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Около 160 тысяч туристов, уехавших за рубеж с помощью туроператоров до закрытия границ, уже вернулись в Россию, говорится на сайте Ростуризма.

По данным ведомства, из организованных групп за рубежом остаются 109 человек, при этом 77 ждут вылета из стран с закрытым авиасообщением. Остальные находятся на круизных лайнерах и все еще не прибыли в порт по разным причинам.

«Совместно с Росавиацией и МИД России мы также помогаем самостоятельным туристам вернуться домой из дальних и труднодоступных направлений», — цитирует пресс-служба слова руководителя ведомства Зарины Догузовой.

Отправка российских туристов за рубеж по рекомендации Ростуризма приостановлена с 19 марта из-за распространения коронавируса.

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