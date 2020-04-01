В ВОЗ оценили действия России по борьбе с COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что масштабные действия, предпринимаемые российскими властями для сдерживания распространения коронавируса, должны помочь избежать «европейского» сценария эпидемии в стране, передает РИА «Новости».
Вуйнович утверждает, что эпидемиологический прогноз сложен. Однако, если удастся зафиксировать каждый отдельный случай заболевания и проследить, с кем контактировал заразившийся человек, то эпидемию можно сдержать.
В настоящее время достаточно большое количество людей находится под надзором врачей, а соблюдение дистанции помогает снизить контактные случаи заболевания, заметила представитель ВОЗ.
Она также отметила, что в целом распространение COVID-19 будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.