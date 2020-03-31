СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме под Красноярском

Следственный комитет завел уголовное дело после того, как произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Красноярском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Следствие предполагает, что человек погиб в квартире, где произошел взрыв. В настоящее время его личность устанавливается.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Уточняется, что взрыв произошел в пятиэтажке в городе Зеленогорск под Красноярском на улице Мира. Эпицентр взрыва располагался на третьем этаже. Также взрыв спровоцировал пожар.

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