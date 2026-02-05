Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

Россиянка выиграла чемпионат Европы: жду, когда уже вернусь домой

Велогонщица Лысенко: мне некогда расслабляться после победы на чемпионате Европы
Европейский велосипедный союз (UEC)

Российская велогонщица Алина Лысенко стала чемпионкой Европы, одержав победу в кейрине в последний день соревнований в турецком городе Конья. В финальном заезде Лысенко опередила своих главных соперниц: серебро завоевала француженка Матильда Гро, а бронза досталась немке Лие Софи Фридрих. В беседе с «Газетой.Ru» спортсменка поделилась впечатлениями от победы.

«Я очень рада, что у меня получилось выиграть, но мне некогда расслабляться, потому что совсем скоро Кубок Мира, уже в начале марта. Поэтому буду продолжать работать. Спасибо большое всем за поддержку. На данный момент просто устала и жду, когда уже вернусь домой. Я очень старалась всех порадовать. Сегодня заключительный день, и прошел он неплохо. Всем спасибо, и до следующих гонок!» — сказала Лысенко.

Золото чемпионата Европы стало для россиянки второй медалью на турнире. Ранее Лысенко уже взяла бронзу в спринте. Таким образом, выступление российской велогонщицы в Конье принесло ей две медали в спринтерских дисциплинах.

Ранее российские велогонщики завоевали шесть медалей на чемпионате Европы на треке.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!