Россиянка выиграла чемпионат Европы: жду, когда уже вернусь домой

Российская велогонщица Алина Лысенко стала чемпионкой Европы, одержав победу в кейрине в последний день соревнований в турецком городе Конья. В финальном заезде Лысенко опередила своих главных соперниц: серебро завоевала француженка Матильда Гро, а бронза досталась немке Лие Софи Фридрих. В беседе с «Газетой.Ru» спортсменка поделилась впечатлениями от победы.

«Я очень рада, что у меня получилось выиграть, но мне некогда расслабляться, потому что совсем скоро Кубок Мира, уже в начале марта. Поэтому буду продолжать работать. Спасибо большое всем за поддержку. На данный момент просто устала и жду, когда уже вернусь домой. Я очень старалась всех порадовать. Сегодня заключительный день, и прошел он неплохо. Всем спасибо, и до следующих гонок!» — сказала Лысенко.

Золото чемпионата Европы стало для россиянки второй медалью на турнире. Ранее Лысенко уже взяла бронзу в спринте. Таким образом, выступление российской велогонщицы в Конье принесло ей две медали в спринтерских дисциплинах.

Ранее российские велогонщики завоевали шесть медалей на чемпионате Европы на треке.