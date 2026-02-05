Размер шрифта
На Урале мать привязывала семилетнего сына к кровати и ставила коленями на гречку

В Свердловской области будут судить мать, истязавшую семилетнего сына
Telegram-канал Суды Свердловской области

В Свердловской области суд заключил под стражу женщину, обвиняемую истязании семилетнего сына, женщина издевалась над мальчиком несколько месяцев. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов области.

По данным следствия, с июня 2025 по январь 2026 года жительница Кушвы наносила мальчику побои, ставила его коленями на сухую гречку, привязывала за ногу к кровати, била ремнем и шнуром от зарядного устройства и выгоняла на балкон раздетым.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело, Кушвинский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемой может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Пермском крае мужчину обвинили в истязании пасынка. Чтобы перевоспитать школьника, который нашел плохую компанию, отчим посадил его на трехметровую цепь на неделю.

Ранее москвичка, взявшая под опеку десять детей-инвалидов, морила их голодом и истязала.
 
