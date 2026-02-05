В Тамбове из-за морозов отменили занятия в школах

В Тамбове в связи с сильными морозами 6 февраля отменили занятия в школах. Об этом сообщил мэр Максим Косенков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ночь с 5 на 6 февраля столбики термометров опустятся до -27°С.

«В связи с сохранением низких температур в ночные и утренние часы занятия в школах Тамбова на 6 февраля отменяются», — отметил глава города.

До этого член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман в беседе с газетой «Взгляд» высказался об отмене занятий в школах из-за морозов. По мнению парламентария, вместо прерывания учебного процесса, нужно подготовить все необходимое для дистанционной работы, чтобы переход на удаленку занимал не несколько дней, а несколько часов.

Он добавил, что во времена пандемии коронавируса система онлайн-формата была четко выработана, однако за несколько лет многое забылось. Кроме того, по его словам, устарели некоторые программы и материалы, поэтому систему необходимо прорабатывать заново.

Ранее москвичам пообещали недолгое потепление перед новой волной морозов.