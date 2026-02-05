Лысый вор украл парики из салона красоты

В Польше лысый вор стащил парики из салона красоты и попался

В Польше мужчина проник в салон красоты и похитил парики на общую сумму около 17 млн рублей. Об этом сообщает портал Need to Know.

Злоумышленник, обритый наголо, проник в подсобное помещение через окно, а затем обокрал основной зал. Его добычей стали парики, часть из которых он намеренно испортил. Владелец салона оценил ущерб более чем 800 тысяч злотых (около 17 млн рублей).

«Нас ограбили. Они забрали у нас не только волосы. Они забрали частичку нашей души, нашей повседневной жизни, нашей мечты, которую мы с таким энтузиазмом воплощаем каждый день», — прокомментировал ограбление пострадавший бизнесмен.

Задержанному предъявлено обвинение, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого в Краснодарском крае голый мужчина устроил погром в магазине. 51-летний покупатель ворвался в магазин косметики и начал крушить витрины с товаром. Испуганные продавцы вызвали полицию и заперли дебошира в магазине. Стражи порядка ехали на вызов около часа, за это время покупатель успел раздеться и поломать все стеллажи с косметикой и парфюмерией.

Ранее на Алтае мужчина устроил погром в магазине техники и расколотил 12 телевизоров.