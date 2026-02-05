Названы задачи северокорейских военных в Курской области

Северокорейские военнослужащие все еще находятся на территории Курской области и, предположительно, обстреливают украинские позиции из этого российского региона. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на украинские СМИ.

«Не разглашая точное число, сообщается, что северокорейские солдаты, дислоцированные в Курске, регулярно сменяются в соответствии с двусторонним соглашением между Москвой и Пхеньяном (...) Они вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по украинским силам, а также проводили воздушную и артиллерийскую разведку», — говорится в материале.

Там также упоминается, что часть северокорейских сил специального назначения вернулась в Северную Корею для обмена боевым опытом, полученным в зоне конфликта.

В конце прошлого года губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил о намерении установить в Курске памятник, посвященный боевому братству между КНДР и Россией. Члены экспертного совета высказались за размещение монумента в сквере на улице Интернациональная.

Ранее Путин назвал героическим участие северокорейских солдат в специальной военной операции.