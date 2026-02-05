Женщине удалили часть легкого из-за рака, которого не было

Жительнице Австрии удалили часть легкого из-за рака, которого не было, пишет Kronen Zeitung.

Женщина из Австрии подала иск против врачей после того, как ей удалили часть легкого из-за ошибочного диагноза рака. Как сообщила ее адвокат Карин Прутш-Ланг, пациентка обратилась в клинику LKH Graz II в сентябре 2024 года с жалобами на лихорадку, озноб и сильную слабость.

Первоначальные обследования выявили признаки воспалительного процесса, однако признаков опухоли обнаружено не было. Несмотря на это, у пациентки был взят образец ткани. Позже гистологическое заключение указало на аденокарциному — рак легких.

На основании этого результата врачи рекомендовали срочную операцию в частной клинике. При этом, по словам адвоката, существовали и другие медицинские данные, которые указывали исключительно на воспаление, а не на злокачественное новообразование. Тем не менее вскоре пациентке была удалена часть легкого.

После операции выяснилось, что женщина была здорова. Как утверждает ее защита, злокачественной опухоли у нее не было с самого начала.

«Мой клиент обвиняет врачей в том, что они без должной критической оценки приняли гистологическое заключение, которое не совпадало с другими результатами обследований, и преждевременно поставили диагноз рака. В результате она без необходимости потеряла часть легкого», — заявила Прутш-Ланг.

По словам адвоката, последствия операции оказались тяжелыми. У женщины остался 17-сантиметровый шрам на груди, сопровождающийся онемением, сниженной физической выносливостью и выраженной тревожностью. В настоящее время ей требуется помощь в повседневной жизни.

Представители больницы заявили, что гистопатологическое исследование, последующее лечение и информирование пациентки были проведены в соответствии с медицинскими стандартами. Иск бывшей пациентки они не признают.

Ранее мужчина год занимался самолечением рака и пожалел.