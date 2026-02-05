Чемпионка Европы заявила, что ученица Тутберидзе победит на Олимпийских играх

Чемпионка Европы и призер чемпионата мира по велотреку, а также бывшая фигуристка Алина Лысенко рассказала в интервью «Газете.Ru», почему болеет за ученицу Этери Тутберидзе — Аделию Петросян, и предположила, что та станет олимпийской чемпионкой на Играх в Милане — 2026.

«Аделия — одна из наших ведущих фигуристок, а еще мне очень нравится ее общение с людьми, то, как она дает интервью. Она такая же, как мы, — простая, говорит все, что у нее на душе.

Также я уверена, что Аделия — очень трудолюбивая и работоспособная, потому что то, что она показывает на соревнованиях, — это очень высокий уровень. Я буду болеть за нее на Олимпиаде и надеюсь, что у нее все получится.

И, если у Аделии все сложится, — а я уверена, что так оно и будет, — то это будет золотая медаль», — сказала Лысенко.

Велогонщица отметила, что смотрела отбор на Олимпийские игры — 2026, который состоялся осенью 2025 года в Пекине. Там Петросян завоевала золотую медаль.

Ранее скандальная ученица Плющенко выиграла короткую программу на чемпионате России.