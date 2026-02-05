Дарницкая ТЭЦ в Киеве прекратила свою работу из-за разрушений

Дарницкая теплоэлектростанция (ТЭЦ-4) в Киеве остановила работу из-за разрушений после ударов. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН со ссылкой на обслуживающую компанию ООО «Евро-Реконструкция».

«Дарницкая ТЭЦ почти полностью разрушена», — говорится в материале.

Станция обслуживала около 500 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов. Специалисты проводят обследование объекта и разрабатывают методы восстановления его работы.

По информации агентства, ТЭЦ-6 и Дарницкая получили критические повреждения и надолго выведены из эксплуатации. В феврале украинская столица сможет получать всего 4-6 часов электроэнергии в сутки.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

Ранее Зеленский заявил о корректировке работы украинских переговорщиков после обстрела.