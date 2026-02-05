Размер шрифта
Мединский назвал песню «Матушка-земля» народной

Мединский признался, что считал песню «Матушка-земля» народной
Максим Блинов/РИА Новости

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что считал хит Татьяны Куртуковой «Матушка» народной песней. Его слова передает ТАСС.

Мединский заявил, что хит Куртуковой является примером современного российского фольклора.

«Вот песня «Матушка-земля», которая тут была весь прошлый год хитом в интернете, я думал, что это русская народная, а оказалось, что это современная песня», — заявил помощник президента.

Мединский также посчитал современным фольклором фразу Михаила Задорного о дураках и дорогах как двух бедах России. Как отметил помощник президента, некоторые приписывают фразу Николаю Гоголю, но это не так.

4 декабря «КИОН Музыка» сообщил, что россияне назвали песню «Матушка» Татьяны Куртуковой песней-символом 2025 года.

В ноябре аналитики ON.Медиа провели опрос среди россиян в возрасте от 16 до 55 лет. Большинство из них выбрали «Матушку» песней, отражающей настроение 2025-го. Многие также назвали композиции «Кукушка» группы «Кино» и «Поезда» в исполнении Жени Трофимова с «Комнатой культуры».

Ранее Куртукова рассказала, как относится к куршевелевским гуляньям под «Матушку».
 
