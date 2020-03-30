Более 100 тысяч заражены коронавирусом в Италии

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли рассказал об эпидемиологической обстановке в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что общее число инфицированных превысило отметку в 100 тыс.

За сутки от коронавируса скончались 812 граждан, общее число жертв составило 11 591.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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