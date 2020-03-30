В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

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В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

«Вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией», — сказал глава Петербурга.

Он уточнил, что на 30 марта в Санкт-Петербурге два человека умерли от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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