Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.
По его словам, с 20 по 30 марта в Россию вернулись 155 тыс. российских граждан. В связи с увеличением количества прибывших уменьшается число рейсов.
«Сегодня координационным штабом принято решение о сокращении рейсов с завтрашнего дня, которые будут вывозить наших граждан», — сообщил Дитрих.
Он добавил, что сокращение числа рейсов необходимо для того, чтобы была возможность «внимательно и подробно отработать» каждого вернувшегося гражданина.
Из-за ситуации с распространением коронавируса с 27 марта Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира.
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