Россия сокращает число рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

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Россия со вторника, 31 марта, сокращает число рейсов для вывоза российских граждан из-из рубежа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

По его словам, с 20 по 30 марта в Россию вернулись 155 тыс. российских граждан. В связи с увеличением количества прибывших уменьшается число рейсов.

«Сегодня координационным штабом принято решение о сокращении рейсов с завтрашнего дня, которые будут вывозить наших граждан», — сообщил Дитрих.

Он добавил, что сокращение числа рейсов необходимо для того, чтобы была возможность «внимательно и подробно отработать» каждого вернувшегося гражданина.

Из-за ситуации с распространением коронавируса с 27 марта Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира.

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