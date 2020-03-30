Минздрав РФ привлечет студентов-медиков к борьбе с COVID-19

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Министерство здравоохранения России приняло решение привлечь студентов медицинских вузов для помощи больницам в борьбе с распространением эпидемии COVID-19, планируется направить более 40 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства Михаила Мурашко.

«Сегодня подписаны документы — тех, которые завершают свое образование в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена <...> мы можем мобилизовать фактически более 40 тыс. непосредственных дополнительных медицинских работников», — сказал Мурашко.

Он пояснил, что, прежде всего речь идет о тех специалистах, кто завершает свое обучение в вузах и колледжах, в частности, врачах-ординаторах и слушателях аспирантуры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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