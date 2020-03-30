Калининградская область перейдет на полную самоизоляцию

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Калининградская область присоединится к регионам, которые ввели режим полной самоизоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора области Антона Алиханова.

Режим самоизоляции начинает действовать с 00.00 31 марта.

В регионе на сегодняшний день выявлено 11 случаев заражения коронавирусом.

Ранее режим самоизоляции для всех жителей ввели столичный регион и Мурманская область.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.

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